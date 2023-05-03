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Dünya
AA 03.05.2023 19:59

Berlin’de okul bahçesindeki bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kız çocuğu yaralandı

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Neukölln Protestan Okulu’nun bahçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 2 kız çocuğunun yaralandığı duyuruldu.

Berlin’de okul bahçesindeki bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kız çocuğu yaralandı
[Temsili Fotoğraf: Reuters]

Berlin polisinden yapılan açıklamada, Neukölln’deki Mainzer Caddesi’nde bulunan okulda biri ağır olmak üzere 7 ve 8 yaşında iki kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Yaralanan çocukların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Yerel basındaki haberlere göre de okul bahçesinde iki kız çocuğu bıçaklı saldırı sonucu yaralandı ve helikopterle hastaneye kaldırıldı. Failin yetişkin bir kişi olduğu aktarılan haberlerde, çok sayıda çocuğun da olaya tanık olduğu ifade edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, gözaltına alınan zanlının 39 yaşında bir kişi olduğu, kız çocuklarını tanıyıp tanımadığının ise bilinmediği kaydedildi.

Neukölln Protestan Okulu 1. sınıftan 13. sınıfa kadar öğrencilere eğitim veriyor.

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