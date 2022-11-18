PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin üyeleri İsveç'te rahatça faaliyet gösterebiliyor.

Terör örgütleri yandaşları sivil toplum kuruluşu kılıfını kullanıyor. Örgüt paçavralarını taşıyarak zaman zaman gösteriler düzenliyor. İsveç polisi ise bu gösterilere müdahale etmek yerine koruma sağlıyor.

İsveç'te yaşayan Süryani gazeteci Dikran Ego, İsveç'teki yasaların, PKK gibi terör örgütü üyelerinin faaliyetlerine uygun zemin hazırladığını düşünüyor.

TRT Haber'e konuşan Ego, terör uzmanlarının, İsveç'in teröristler için bir cennet olduğunu tespitini yaptıklarına dikkati çekti.

"İsveç'teki yasalar terör örgütlerinin burada yuvalanmasına, etkinlikler yapmasına ortam sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsveç'in terörle arasında mesafe koymasını istiyor

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olmak için başvuruda bulundular.

İki Baltık ülkesinin üyeliği için, ittifakın halihazırdaki 30 üyesinin tamamının onayı gerekiyor.

NATO üyesi Türkiye'nin bu konudaki tavrı net.

Türkiye onay için, özellikle İsveç'in terör örgütleri ile arasına mesafe koymasını istiyor, İsveç'in bu yönde somut adımlar atması bekleniyor.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, Haziran ayındaki NATO zirvesinde üçlü muhtıra imzaladı.

Her iki Baltık ülkesi, terör örgütleri ile mücadelede etkin adımlar atılacağı taahhüdünde bulundu.

TRT Haber'e konuşan İsveçli gazeteci Henrik Silver, İsveç'te Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlama noktasında son birkaç yılda büyük değişiklikler olduğunu söyledi.

Silver, İsveç'in yasalarını terörle mücadeleye adapte etmekte yavaş davrandığı yönünde genel bir kanı olduğunun da altını çizdi. Bu durumun, Stokholm'deki DEAŞ terör örgütünün saldırısı sonrasında bile böyle olduğunu ifade etti.

İsveç Parlamentosu terörle mücadele yasasını onayladı

16 Kasım'da onaylanan yasal düzenleme, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Düzenleme ile terörle mücadele kanunlarının sıkılaşacağı açıklandı. Gazeteci Dikran Ego, bu yasal düzenlemenin, sadece Türkiye için değil İsveç'in kendi güvenliği için de önemli olduğuna dikkat çekti. "Terörle mücadele yasasının değişmemesi İsveç'in intiharı olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsveç'teki PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlerin iadesini de istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un 8 Kasım'daki Türkiye ziyaretinde bu konuyu gündeme getirdi.

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin Türkiye'ye karşı tüm taahhütlerini yerine getireceğini vurguladı. Ankara, Stockholm'ün terörle mücadelede atacağı adımları yakından takip ediyor.