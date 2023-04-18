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Dünya
TRT Haber 18.04.2023 20:30

İsveç'te yine terör skandalı: Kamu binalarına PKK paçavraları asıldı

İsveç, terör örgütü PKK/YPG yandaşları için 'güvenli liman' olmaya devam ediyor. Göteborg kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları bazı kamu binalarının direklerine terör örgütü paçavraları astı.

İsveç'te yine terör skandalı: Kamu binalarına PKK paçavraları asıldı

İsveç'te yine terör skandalına imza atıldı.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Göteborg kentinde yeni bir provokasyon yaptı.

Bazı kamu binalarının direklerine terör örgütünün paçavralarını astı.

Terör yandaşları bu skandalın görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Göteborg polisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Terör paçavralarının fark edilir edilmez direklerden indirildiğini ileri sürdü.

Türkiye, İsveç'ten Madrid Mutabakatı'na uymasını bekliyor

Terör örgütü yandaşları, İsveç parlamentosuna 9 Mart'ta sunulan ve 3 Mayıs'ta onaylanması beklenen terör ceza yasasının geri çekilmesini istiyor.

Tasarı, ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınmasını hedefliyor.

Terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere, 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için Madrid Mutabakatı kapsamında verdiği taahhütlere uyarak terörle arasına mesafe koymasını bekliyor.
 

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PKK/YPG İsveç Terör Örgütü NATO
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