İsveç'te yine terör skandalı: Kamu binalarına PKK paçavraları asıldı

İsveç'te yine terör skandalına imza atıldı.
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Göteborg kentinde yeni bir provokasyon yaptı.
Bazı kamu binalarının direklerine terör örgütünün paçavralarını astı.
Terör yandaşları bu skandalın görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
Göteborg polisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Terör paçavralarının fark edilir edilmez direklerden indirildiğini ileri sürdü.
Türkiye, İsveç'ten Madrid Mutabakatı'na uymasını bekliyor
Terör örgütü yandaşları, İsveç parlamentosuna 9 Mart'ta sunulan ve 3 Mayıs'ta onaylanması beklenen terör ceza yasasının geri çekilmesini istiyor.
Tasarı, ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınmasını hedefliyor.
Terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere, 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için Madrid Mutabakatı kapsamında verdiği taahhütlere uyarak terörle arasına mesafe koymasını bekliyor.