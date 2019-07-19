Yapay zekanın kullanım alanı her geçen gün genişliyor, artık işe alım mülakatlarında da bu teknoloji kullanılıyor, ön yargı ortadan kalkıyor.

İş görüşmelerini robotlar yapıyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir teknoloji şirketi Tengai adlı bir robot geliştirdi.

Tengai, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara giriyor, robot insan kafası şeklinde, ekranına ise yüz görüntüsü yansıtılıyor. Robotun bazı ifade ve jestleri de bulunuyor.

Adaylara sorular yöneltiyor; yaşı, cinsiyeti, görünüşü, etnik kökeni, aksanı gibi faktörleri yok sayıyor.

Ön yargısız iş görüşmesi yaygınlaşacak

Bu yöntem şimdiden İsveç’te bir belediyenin iş başvurularında kullanılmaya başlandı.

Tengai’nin yakın gelecekte iş görüşmelerinde adaylarla ön yargısız mülakat yapılabilmesi açısından örnek oluşturması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber