Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İsveç'te hava saldırısı uyarısı sürücüleri endişelendirdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İsveç'te sürücülere radyodan yanlışlıkla yapılan hava saldırısı uyarısı, paniğe neden oldu.
İsveç'in Blekinge bölgesinde dün, sürücülerin trafikteki gelişmelere dair bilgi alması için kullanılan Trafik Mesaj Kanalı isimli sistemden yanlışlıkla hava saldırısı uyarısı yapıldı.
Araçlarda bulunan gösterge panellerinde "Önemli trafik mesajı, Blekinge bölgesi: Hava saldırısı, tehlike" ifadesi yer aldı.
İsveç Ulaştırma Yönetimi, halihazırda, uyarının nasıl yapıldığını araştırdıklarını açıkladı.
Mesajı kaç sürücünün aldığı henüz bilinmiyor.
Blekinge bölgesi, İsveç'in en büyük hava üslerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Etiketler: İsveç
Son Haberler
- 21:25
- 21:13
- 21:00
- 20:55
- 21:17
Sıradaki Haber
DSÖ: 2022'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz