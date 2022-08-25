Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, konuya ilişkin açıklamasında, "Şu anda bu değerli ekosisteme uzun süre zarar verecek bir çevre felaketi yaşıyoruz." diye konuştu.

Nehirden çıkarılan 300 ton balığın yalnızca 100 tonunun Almanya'nın Brandenburg eyaletinden çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AP]

Polonyalı balıkçılar, temmuz ayının sonlarında Oder Nehri'nde ilk ölü balıkları bulduklarını duyurmuştu.

Söz konusu ekolojik felaketin nedeni tam olarak bilinmese de sudan alınan örneklerin analizlerinde zehirli yosun ve yüksek tuz seviyeleri görülmüştü.

Berlin, Varşova'yı sorunu bildirmemekle suçlarken Polonya tarafı Almanya'yı bazı sahte haberleri yaymakla itham ediyor.