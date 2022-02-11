İsveç'te kuzey ışıkları büyüleyici bir manzara oluşturdu. İsveç Laponyası üzerinde kuzey ışıkları adeta dans etti.



Akşam saatlerinde görülen ışıklar İsveç-Finlandiya sınırına yakın Pajala bölgesinde karla kaplı doğa ile bütünleşince ortaya eşsiz manzaralar çıktı.



Kuzey ışıklarında zaman zaman nadir görülen kırmızı nabızlar da fark edildi.



Masalsı bir atmosferi canlandıran görüntüyü kaydetmek için bölgeden geçenler ise kameralarına sarıldı.

