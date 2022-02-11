Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
İsveç'te gökyüzü yeşil ve beyaz ışıkların dansı ile aydınlandı
[Fotoğraf: Reuters]
İsveç'te gökyüzü kuzey ışıkları ile aydınlandı. Yeşil ve beyaz renklerin gökyüzündeki dansı görenleri büyüledi.
İsveç'te kuzey ışıkları büyüleyici bir manzara oluşturdu. İsveç Laponyası üzerinde kuzey ışıkları adeta dans etti.
Akşam saatlerinde görülen ışıklar İsveç-Finlandiya sınırına yakın Pajala bölgesinde karla kaplı doğa ile bütünleşince ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
Kuzey ışıklarında zaman zaman nadir görülen kırmızı nabızlar da fark edildi.
Masalsı bir atmosferi canlandıran görüntüyü kaydetmek için bölgeden geçenler ise kameralarına sarıldı.
Etiketler: İsveç
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