İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, bıçaklı ve maskeli soyguncular, Rudbeckian Lisesi'ne gitti.

Ders işlenen bir sınıfa giren soyguncular, öğrencilerin bilgisayarlarını alarak kaçtı.

Okul Müdürü Henrik Petterson, birkaç hırsızın sınıfa girip öğrencilerin bilgisayarlarını topladığını belirterek, "Korkunç bir olay olmasına rağmen öğrencilerden hiç kimse yaralanmadı" dedi.

Soruşturma devam ediyor

Vasteras Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Tobias Ahlen, çok sayıda bilgisayarın çalındığını doğruladı.

Soygunculardan birinin dışarıda aracı ile beklediğini iki kişinin de sınıfa girdiğini tespit ettiklerini söyleyen Ahlen, "Soyguncular kaçarken, 40 yaşındaki bir kişi arabaya binmelerini engellemeye çalışmış. Soyguncular bu kişiyi dövmüşler. Soruşturma devam ediyor" dedi.