ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Biden ve Scholz, ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Rusya Ukrayna'yı işgal ederse ABD, Almanya ve NATO birlikte eyleme geçmeye hazır. Rusya'ya hızlı ve sert sonuçları olur."

"Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse, bu tankların ve askerlerin Ukrayna sınırını geçmesi anlamına geliyor, Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz."

"Almanya’ya yeniden güven duymamıza gerek yok. Almanya tamamen güvenilir bir müttefik."

Scholz'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Sınırdaki Rus askeri yığılmasına karşı sessiz kalamayız. Avrupa'nın güvenliğine ciddi tehdit oluşturuyor."

"Rusya Ukrayna'yı işgal ederse ABD ve NATO ile birlikte ortak hareket edeceğiz."

"Yaptırım durumunda birleşeceğiz ve birlikte hareket edeceğiz"

Rusya-Ukrayna gerilimi dünya gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Biden, Almanya Şansölyesi Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna krizini ele aldı. Görüşmeye ilişkin tüm detaylar @trthaber’de.https://t.co/qzvKLKpcFE pic.twitter.com/WnwPLkviPp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 7, 2022

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