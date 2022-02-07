Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden protesto
[Fotoğraf: AA]
İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman aileler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Parlamento binası önünde toplanan aileler, çocuklarının geri verilmesini istedi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler bir araya geldi.
Parlamento önünde toplanan aileler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.
Aileler, hükümetin duruma el koymasını ve çocuklarının geri verilmesini istedi.
Göstericiler, ellerinde "Çocuklarımızı geri verin", "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
Bazı anneler gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Müslüman aileler, çocuklarının istenmeyen ailelere verildiğini savunuyor.
Aileler ayrıca, çocuklarının pedofili ailelere verildiğini, cinsel şiddete uğradıklarını, koruyucu aileler tarafından çıplak resimlerinin çekilip sosyal medyada yayımlandığını öne sürüyor.
Sosyal hizmetler kurumu tarafından yapılan açıklamada ise çocuklara kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı için çocukların ailelerden alındığı iddia edildi.
Etiketler: İsveç
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