İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail yargısı, davada kilit rol oynayan tanıkların telefonlarına sızmak için polis tarafından casus yazılım kullanıldığı iddialarının araştırılması için yarınki duruşmayı askıya aldı.

Yargıçlar, İsrail Devlet Savcısı'na, iddiaları araştırarak bulgularını Eyalet Savcılığına sunması için yarın saat 14.00'e kadar süre tanıdı.

Bu sürenin ardından, duruşmanın 9 Şubat'ta görülüp görülmeyeceği belirlenecek.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımladığı, "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş insanları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haber ülkede tartışma yaratmıştı.

Tartışma gazetenin bugünkü haberiyle daha da büyüdü

Haberde, eski Başbakan Netanyahu'nun oğlu Avener, basın danışmanları, yolsuzluk soruşturmalarındaki sanık iş adamı Iris Elovitch, aynı davayla ilişkili telekomünikasyon şirketlerinin yöneticileri, İsrail'deki Netanya, Holon, Kiryat Ata gibi kentlerin belediye başkanlarının İsrail polisi tarafından Pegasus yazılımıyla mahkeme kararı olmaksızın dinlendiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra gazeteciler, sendikacılar, iş insanları, avukatlar, bazı protesto hareketlerinin liderlerine uzanan geniş bir listenin İsrail polisi tarafından yasal çerçeve dışında izlendiği öne sürüldü.

İsrail polis teşkilatının Roni Alshech zamanında 2015-2018 yılları arasında Pegasus'un yasal çerçeve dışında kullanımının arttığı ifade edildi.

Söz konusu iddiaların ardından, hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden eski Başbakan Netanyahu'nun savunma avukatlarının, mahkemeden tanıkların dinlenmesine ilişkin erteleme talep ettiği yerel basında yer aldı.

Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımının dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmış, şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.