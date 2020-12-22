İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 389 bin 439 COVID-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 167 ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Kuriren Gazetesi Genel Yayın Müdürü Eva Burman, sürü bağışıklığı stratejisini eleştirerek COVID-19'dan ölen binlerce yaşlının tedavi görmediğini öne sürdü.

Huzurevlerindeki koronavirüs hastalarının tedavi edilmediği, yalnız ölüme bırakıldığını savunan Burman, "Her 20 pandemi hastasından sadece bir tanesi doktor tedavisi görmüş. Bununla ilgili Korona Komisyonunun hazırladığı rapor ortaya çıktı. Bunun üzerine sağlık ve sosyal güvenlik yetkilileri yaşlıların tedavisinde yapılan usulsüzlükler üzerine bir soruşturma başlattı" ifadesini kullandı.

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu

İsveç hükümetinin COVID-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda, virüsle mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu açıklanmıştı.

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı" tespitlerine yer verilmişti.