Muhalefet, istifa talebiyle, başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Genel grev başlatıldı, protestocular hükümet binası karşısına çadır kurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Erivan’da polis sıkı güvenlik önlemi alsa da bazı protestocular, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyerek, Paşinyan’ı istifaya çağırdı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bir grup protestocu Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı.

[Fotoğraf: Reuters]

Orduya ve polise çağrı: Bize katılın

Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın." dedi.

Başbakan Paşinyan ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin halkın hakları için değil, kendi çıkarları için mücadele ettiğini öne sürdü.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.