İsveç'in güneyindeki Vasteras şehrinde bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Olayda, çok sayıda kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Sebebi bilinmeyen saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

