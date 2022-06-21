Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İsveç'te alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsveç'in güneyindeki Vasteras şehrinde bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi.
Olayda, çok sayıda kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Sebebi bilinmeyen saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İsveç Alışveriş Merkezi
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