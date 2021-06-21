Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AP, Reuters
İsveç'te Başbakan Lofven güvenoyu alamadı
[ Stefan Lofven | Fotoğraf: Reuters]
İsveç Parlamentosu, Başbakan Stefan Lofven hükümetine güvenoyu vermedi.
İsveç'te 2014 yılından bu yana Başbakanlık yapan Sosyal Demokrat Lofven, bugün yapılan güven oylamasını kaybetti.
Ülkede bundan sonra ne olacağı ise henüz net değil. Lofven, perşembe günü yaptığı açıklamada, güven oylamasının sonucunu beklemek ve ardından “İsveç için en iyisinin ne olduğunu düşünmek” istediğini söylemişti.
Lofven'in ya erken seçime gitmesi ya da kurulacak geçici hükümetin başına geçmesi bekleniyor.
63 yaşındaki Sosyal Demokrat siyasetçinin karar vermek için 1 hafta süresi var.
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