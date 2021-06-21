Almanya Federal Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Ilnur N'nin, Ekim 2020'den bu yana Rus istihbaratından görevlilerle buluştuğu ve bu kişilere üniversite hakkında bilgi verdiği tespit edildi.

Evinde ve bürosunda aramalar yapılan Ilnur N'nin, Rus istihbaratına verdiği bilgiler karşılığında para aldığı da belirlendi.

Ilnur N'nin tutuklandığı kaydedildi.