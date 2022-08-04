Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç parlamentosu önünde PKK/YPG propagandası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. Örgüt üyeleri gösteride Türkiye aleyhine slogan attı.
İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi.
Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı.
Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
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