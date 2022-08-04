Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tayvan siber saldırı altında
[Fotograf: TRT Haber]
ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi’nin ziyareti nedeniyle krizin ortasında kalan Tayvan, siber saldırılara karşı alarm durumuna geçti.
Tayvan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, siber saldırılara karşı hazırlıkların arttırılacağı belirtildi. Gelecekte yaşanacak saldırılara da karşılık verileceği vurgulandı.
Hükümet Sözcüsü de, siber saldırıların kamu sitelerine bir zarar veremediğini açıkladı.
"Saldırılar rekor seviyede ancak daha da artmasını bekliyoruz" diyen Sözcü, şirketlerden siber güvenlik seviyelerini arttırmalarını istedi.
Etiketler: ABD Siber Saldırı Tayvan
Son Haberler
- 10:08
- 10:02
- 10:13
- 09:58
- 09:57
Sıradaki Haber
Airbnb'den "kiralık köle kulübesi" özrü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz