Tayvan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, siber saldırılara karşı hazırlıkların arttırılacağı belirtildi. Gelecekte yaşanacak saldırılara da karşılık verileceği vurgulandı.

Hükümet Sözcüsü de, siber saldırıların kamu sitelerine bir zarar veremediğini açıkladı.

"Saldırılar rekor seviyede ancak daha da artmasını bekliyoruz" diyen Sözcü, şirketlerden siber güvenlik seviyelerini arttırmalarını istedi.