İsveç’in Uppsala Bölge Mahkemesi, İngiltere'de tutuklu bulunan Julian Assange’ın tutuklu yargılanması talebini reddetti.
Hakkındaki tecavüz suçlamaları düşürülmeyen Assange’a yönelik soruşturmanın İngiltere’de devam ettirilmesine karar verildi.
Assange’ın avukatı müvekkilinin karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Julian Assange aleyhinde Stockholm'de iki kadına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle açılan davalar 2015 ve 2017 yıllarında zaman aşımı nedeniyle düşürülmüştü.
Ancak İsveç Savcılığı dosyanın yeniden açılmasına karar vererek, ön soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: TRT Haber