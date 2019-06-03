Saldırı girişimi, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii’nde meydana geldi.

Yerel saat ile 04.30 civarı, elinde çekiç bulunan bir kişinin, camide ibadet eden cemaate çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi.

Durumun ihbar edilmesi sonrası olay yerine giden polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı ifade edilerek, saldırganın "ağır yaralama girişimi" şüphesiyle gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Polis ayrıca, olayın terörle ilgisi olmadığını ve saldırganın cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceğini duyurdu.

Kaynak: DHA