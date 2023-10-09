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Dünya
TRT Haber 09.10.2023 12:40

İstanbul'daki kilise açılışı dünya basınında

İstanbul'da, Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilisenin açılışı yapıldı. Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışı dünya basınında geniş yer buldu.

İstanbul'daki kilise açılışı dünya basınında

Almanya'nın en büyük haber ajansı DPA, haberi "Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ilk kilise açılışı" başlığıyla duyurdu.

İstanbul Süryani Vakfı Başkanı Sait Susin'in konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğine yer verdi.

Alman radyo kanalı Deutschlandradio, haberi fotoğraflı olarak internet sitesine taşıdı. "Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin ilk resmi kilisesini açıyor" başlığını attı.

Fransız haber ajansı AFP, haberi "Erdoğan, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak İstanbul'da kilise açtı" başlığıyla servis etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki "Yahudiler, Hıristiyanlar, ülkemizdeki tüm toplulukların bir arada yaşamasından mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verildi.

Yunanistan devlet kanalı ERT, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını internet sayfasına taşıdı.

Haberde, Mor Efrem kilisesinin açılışının Türkiye için önemli bir kültürel ve siyasi ana işaret ettiği vurgulandı. 

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