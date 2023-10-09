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Dünya
AA 09.10.2023 12:32

İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiaya tepki gösterdi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran, İsrail'e saldırının arkasında oldukları yönündeki iddiaya tepki gösterdi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Kerimi Makam, Hamas'ın saldırısının ardında ülkesinin olduğuna yönelik Batı medyasında yer alan iddialara cevap verdi.

Makam, "Her ne kadar Filistin'in cevabında rol oynamasak da Filistinlilerle ortak duyguları paylaşıyor ve onların yanında duruyoruz." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Hamas'ın eylemi için "meşru müdafaa" nitelemesini yaptı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, İran güvenlik yetkililerinin İsrail'e yönelik saldırılar için son birkaç haftadır Hamas'a yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberde, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının geçen hafta Beyrut'ta, saldırı için Hamas'a yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü.

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