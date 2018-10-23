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İsrailli yazar: Muhammed bin Selman 50 yıldır beklediğimiz lider

İsrailli yazar Tsvaya Greenfield, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın İsrail’in 50 yıldır beklediği lider olduğunu söyledi.

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İsrailli yazar: Muhammed bin Selman 50 yıldır beklediğimiz lider

İsrailli yazar Tzvia Greenfield, İsrail'de günlük çıkan Haaretz gazetesindeki yazısında, "50 yıldır İsrail’le kritik önemde anlaşma imzalayacak, önde gelen bir Arap lider arıyorduk. Sonunda geldi. Onun üzerine fazla gitmeyelim" ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı savundu.

Yazar, Suudi Veliaht Prens’in itibarının, Suudi gezeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilişkilendirilip zedelenmesinin Ortadoğu’da İran’a karşı ABD, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ittifaka zarar vereceğini belirtti.

Yazar, Muhammed bin Selman’ın, İsrail’in meşruiyetini isteyen bir Arap lider olduğuna vurgu yaptı. İsrail’in uzun yıllar beklediği bir Arap lider olan Muhammed bin Selman’ın görevden uzaklaştırılmasının İsrail için büyük bir yıkım olacağını öne süren Greenfield, bunun önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın İsrail’e karşı siyasetine uyum gösterdiğini yazdı.

Kaynak: Haaretz

Etiketler: Tsvaya Greenfield, muhammed bin selman, israil, haaretz gazetesi
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