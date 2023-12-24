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Dünya
AA 24.12.2023 14:52

İsrailli kadın: Kassam mensupları esirleri bedenleriyle saldırıdan korudu

İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi sırasında Gazze'den serbest bırakılan Almog Goldstein, Kassam Tugayları mensuplarının esirleri saldırılardan koruduğunu söyledi.

İsrailli kadın: Kassam mensupları esirleri bedenleriyle saldırıdan korudu

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan 48 yaşındaki Goldstein, esir değişimi anlaşmalarına atıfta bulunarak, Kassam Tugaylarının esirlerin öneminin farkında olduğunu vurguladı.

Sık sık İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını aktaran Goldstein, Gazze'de esaret altında oldukları bir gecede, bir süpermarkete götürüldüğünü aktararak, şunları anlattı:

"Süpermarketteydik. Sonra hemen sokakta, süpermarketin bulunduğu yerde, bir (İsrail) bombalama oldu. Ardından yoğun ateş sesleri duyduk. Sanki bir ekskavatör size doğru yaklaşıyor gibiydi. Çılgıncaydı. Ta ta ta sesleriyle üzerine geliyor gibiydi. Biz o durumdayken bizi esir alanlar, silahlı korumalarımız (Kassam Tugayları mensupları) önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular."

İsrailli gazetecinin şaşkınlıkla "Sizi koruyorlar mı?" sorusuna ise Goldstein, "İsrail ordusunun açtığı ateşten bizi koruyorlardı. Çünkü biz onlar için çok önemliydik." yanıtını verdi.

Kassam savaşçılarının, bazı talimatlar alacaklarına ve belki de sonunda kendilerini öldürmeye karar vereceklerine dair içlerinde bir korku olduğunu dile getiren Goldstein, "Bazen bunu da soruyorduk onlara, diyorlardı ki: Siz ölmeden biz öleceğiz, birlikte öleceğiz... Böyle olursa (bombardıman ya da saldırı) birlikte öleceğiz çünkü biz size yakınız, yanınızdayız" şeklinde cevap verdiklerini paylaştı.

Goldstein, 17 yaşındaki kızı Agam ve iki oğlu Gal (11) ve Tal (9) ile Gazze'de "insani ara" ve esir değişimi mutabakatı kapsamında Hamas tarafından serbest bırakılmıştı.

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