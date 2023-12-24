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Dünya
AA 24.12.2023 14:48

Endonezya'da nikel tesisinde palama: 13 işçi öldü

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki nikel tesisinde eritme fırınındaki patlama nedeniyle 13 işçi yaşamını yitirdi, 38 işçi yaralandı.

Endonezya'da nikel tesisinde palama: 13 işçi öldü

Eritme fırınında yerel saatle 05.30'da meydana gelen patlamanın ardından Sulawesi polisi ve firma yetkilileri, açıklama yaptı.

Sulawesi Polis Amiri Agus Nugroho, ilk belirlemelere göre 5'i Çinli, 8'i Endonezyalı 13 işçinin hayatını kaybettiği olayda 38 yaralının hastaneye kaldırıldığını ve bazı işçilerin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Patlamanın olduğu tesisin üst kuruluşu "PT IMIP" şirketinin sözcüsü, arama kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çaba sonucunda yerel saatle 09.10'da tüm işçileri fabrikadan tahliye ettiklerini ve yangını söndürdüklerini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmada ilk bulgulara göre eritme fırınının altında patlayıcı sıvılara rastlandığı ve sızıntının oksijen tüplerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Endonezya İnsan Hakları Ulusal Komisyonuna başvuran 3 Çinli işçi, "PT IMIP" firmasında hafta tatili olmaksızın her gün maruz kaldıkları toz ve dumandan dolayı sağlık sorunları yaşadıklarını bildirmiş ve firmayı iş güvenliği için gerekli ekipmanları sağlamamakla suçlamıştı.

Aynı fabrikada haziranda çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmış, nisanda da atık bertaraf alanındaki çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Endonezya merkezli Madencilik Hakları Ağı, 2019'dan beri Sulawesi Adası'ndaki nikel eritme fırınlarında 22 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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