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Dünya
AA 22.11.2023 02:35

İsrailli işgalciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları hız kesmeden devam ederken işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi.

İsrailli işgalciler, Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi
[Fotograf: AA]

El-Halil kentinin güneyindeki Zenuta köyünde Filistinli aktivist Adil el-Tıl, İsrailli işgalcilerin gayrimeşru yerleşim bölgelerinden gelerek Tecemmu Okulunu yakmaya çalıştıklarını söyledi.

Tahta ve çimentoyla yapılan, çatısı tenekelerle kaplanan 7 sınıflı okulun 3 sınıfının ateşe verildiğini belirten Tıl, 7 Ekim öncesinde okulda 32 öğrencinin eğitim gördüğünü, İsrailli işgalcilerin saldırılarının artmasıyla yolların kapatıldığını ve öğretmenlerin okula gelemediğini, köy halkının göçe zorlandığını dile getirdi.

Tıl, işgalci İsrail güçlerinin ruhsatsız olduğu gerekçeyle söz konusu okulu daha önce 3 kez yıktığına dikkati çekti.

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