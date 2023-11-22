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Dünya
AA 22.11.2023 02:29

AB'den Nijerya'ya 1 milyon euro destek

AB, Nijerya'ya difteri salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 1 milyon euro destek sağladı.

AB'den Nijerya'ya 1 milyon euro destek

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada, Nijerya'daki benzeri görülmemiş difteri salgınıyla mücadele ve en çok etkilenen topluluklara yardım için 1 milyon euroluk insani yardım fonu sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, fonun, AB'nin salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla mart ayında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun Afet Müdahale Acil Durum Fonuna tahsis ettiği 150 bin euroya ek olarak sağlandığı ifade edildi.

Nijerya'da ocaktan bu yana 10 bin 322 difteri vakası tespit edildi ve bu süre zarfında 600'ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, salgınla mücadele kapsamında eylülde bu ülkeye 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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