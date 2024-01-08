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Dünya
AA 08.01.2024 17:55

İsrailli insan hakları örgütü: Gazze'deki açlık savaşın değil İsrail'in politikasının sonucu

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 milyon 200 bin insanın açlıkla mücadele ettiğini ve bu durumun Tel Aviv yönetiminin uyguladığı politikaların sonucu olduğunu belirtti.

İsrailli insan hakları örgütü: Gazze'deki açlık savaşın değil İsrail'in politikasının sonucu

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de 2 milyon 200 bin insan açlıkla boğuşuyor. Bu savaşın bir yan etkisi değil, İsrail'in doğrudan açıklanan siyasetinin sonucudur." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin "tamamen dışardan gelen gıdaya bağımlı olduğuna" dikkati çekilen açıklamada, Gazze halkının kendi yiyeceklerini üretemediği hatırlatıldı.

Gazze'deki ekili tarlaların yok edildiği ve açık alanlara gitmenin tehlikeli olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gıda girişini engellemesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor
BM: Gazze'de on binlerce insan açlıktan kıvranıyor

Açıklamada, Gazze'de "yemek için dilenen çocukların, yardım kamyonlarının önünde küçük bir yardım için bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan insanların" görüldüğü vurgulanarak, "kıtlık tehlikesi gerçek" denildi.

İsrailli gazeteci Bar'el: Gazze’de yeni doğum yapmış anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor
İsrailli gazeteci Bar'el: Gazze’de yeni doğum yapmış anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor

İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de izin vermiyor.

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.

UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness ise "Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basını, milletvekili Sharren Haskel’in liderliğinde İsrail Meclisinin "UNRWA'da reform" lobisi oluşturarak Ajansın çalışmalarını durdurmak ya da rayından çıkarmak için çabaladığını yazmıştı.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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