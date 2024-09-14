İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'da işgal etmek istedikleri araziye çadır kurdu

Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, Um Safa köyü ve çevre köylerin arazileri üzerine kurulan daha önce gasbedilerek kurulmuş "Ateret" yerleşiminden İsraillilerin, köyün başka arazilerini de buldozerlerle yıkıp üzerlerine çadır kurarak, buralara el koymaya çalıştığını söyledi.

Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedef aldığı bölgenin "Cibal er-Res" olarak adlandırıldığını ve arazinin yaklaşık 500 dönümlük bir alan olduğunu kaydetti.

İsrailli yetkililerin son birkaç yıl boyunca yaklaşık 4 bin köy arazisine el koyduğunu ve çeşitli bahaneler altında köyün Oslo Anlaşmalarının sınıflandırmalarına göre "C kategorisinde" yer aldığını iddia ettiğini belirten Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, topraklarına el koymasını ve ele geçirmesini önlemek için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Batı Şeria'da zulmü süren İsrail içme suyunu da zehirledi

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da bir içme suyunu zehirlemesi sonucu 72 koyun telef oldu

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da "Arab el-Melihat" isimli topluluğun içme suyunu zehirlemesi sonucu 72 koyun telef oldu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü Başkanı Hasan Melihat, İsrailli yerleşimcilerin, cuma gecesi Eriha şehrinin kuzeybatısındaki "Arab el-Melihat" isimli topluluğa ait koyunların içtiği suyu zehirlediğini söyledi.

Suyun zehirlenmesi son Filistinli kardeşler Muhammed ve Ali Melihat'ın 72 koyununun telef olduğunu belirten Melihat, "Bu saldırı, Filistinli çiftçileri ve mülklerini hedef alan, onlara baskı yapmak ve onları topraklarından sürmek amacıyla devam eden yerleşimci saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşiyor.” diye konuştu.

Melihat, bedevi topluluklarının, İsrail hükümetlerinin bedevileri yerlerinden etme ve bölgeyi nüfustan arındırma politikalarının bir parçası olarak, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin giderek artan çeşitli baskılarına maruz kaldığını dile getirdi.