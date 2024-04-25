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Dünya
AA 25.04.2024 03:03

İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'yu protesto etti

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.

İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'yu protesto etti
[Fotograf: AA]

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, göstericiler, Netanyahu hükümetine seslenerek Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebini yineledi.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal anlaşma yapılmasını ve erken seçim talep eden göstericiler, anlaşmaya varılmasını "engellemekle" suçladıkları Netanyahu hükümetinin istifası çağrısında bulundu.

Ayrıca göstericiler bölgede bulunan Yahudi Sanat Müzesi’ndeki bir etkinliğe katılan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bulunduğu binanın etrafını sararak bakana tepki gösterdi.

İsrail polisi, Ben Gvir’i bölgeden uzaklaştırırken göstericilere müdahale etti.

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