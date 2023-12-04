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Dünya
AA 04.12.2023 17:33

İsrailli esirlerin yakınları "bir an önce esir takası müzakerelerine dönülmesini" istiyor

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, ordunun 1 Aralık'ta Gazze'ye şiddetli saldırılarını yeniden başlaması sonrası Savaş Kabinesi ile görüşme taleplerine yanıt vermeyen hükümetin kayıtsızlığını "utanç verici" olarak niteledi ve "bir an önce esir takası için müzakerelere dönülmesi" çağrısı yaptı.

İsrailli esirlerin yakınları "bir an önce esir takası müzakerelerine dönülmesini" istiyor

Düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları adına konuşan Daniel Lifshitz, hükümete "bir an önce Hamas ile esir takasına ilişkin müzakerelere dönülmesi" çağrı yaparak aksi takdirde "eylemlerini arttıracaklarını" belirtti.

Lifshitz, "Sizleri hemen, ertelemeden, ne pahasına olursa olsun müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz. Sizin bize karşı kayıtsızlığınız bir utanç. Bizi temsil etmekle ilgilenmiyorsanız, bunu yapmayı kabul eden uluslararası bir kuruma gideceğiz. Size yalvarmayacağız. Bu akşamdan itibaren (Tel Aviv'deki) Savunma Bakanlığı önünde beklemeye başlayacağız ve hiçbir yere gitmeyeceğiz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada ise bir tarih verilmeksizin "esir yakınlarıyla yakında bir görüşmenin değerlendirildiği" ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri kaygılı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 137 İsrailli esirin bulunduğunu açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

Taraflar arasındaki esir takası mutabakatında Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrailli esirlerin aileleri, "insani ara"nın sona ermesinin ardından yakınlarının geri getirilmesi konusunu konuşmak üzere İsrail Savaş Kabinesi ile görüşme talep etmişti.

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