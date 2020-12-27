Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrailli bakandan ırkçı talimat: Filistinli mahkumlara aşı yapılmasın
[Fotoğraf: Getty]
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen, İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına koronavirüs aşısı yapılmaması emri verdi.
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana tarafından gönderilen talimat, Filistinlilere yönelik ayrımcı tutumu açıkça ortaya koydu.
Ohana, İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına koronavirüs aşısı yapılmaması" talimatı verdiği ortaya çıktı.
Haber, Haaretz gazetesinde yer aldı.
Haberde, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğine rağmen Ohana'nın bu talimatı gönderdiğine vurgu yapıldı.
Ohana'nın geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi.
Haberde, gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.
Etiketler: İsrail
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