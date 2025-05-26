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Dünya
AA 26.05.2025 18:41

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçi, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
[Fotograf: AA]

Ben-Gvir ve Wasserlauf'un yanı sıra bazı milletvekillerin bulunduğu aşırı sağcı grup, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirilen provokatif "bayrak yürüyüşü" gününde Aksa'ya girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 1427, öğleden sonra 665 yaklaşık 2092 fanatik İsrailli, İsrail polisi gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre de Ben-Gvir, eşi ve bazı İsrailli milletvekillerinin de bulunduğu 1000'den fazla fanatik Yahudi, Aksa’nın avlusunda Yahudi ritüelleri gerçekleştirdi.

Fanatik İsrailli gruplardan Doğu Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü
Fanatik İsrailli gruplardan Doğu Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailliler, Aksa’nın doğu kısmında İsrail bayrağını kaldırarak dans etti.

Ben-Gvir de sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, çok sayıda Yahudi'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği gün dolayısıyla Mescid-i Aksa baskınına katıldığını, burada dua ettiklerini ifade etti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekilleri Ariel Kallner ve Amit Halevi de Aksa baskınına katılanlar arasında yer aldı.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaştı. Aksa'da bugün "Araplardan çok Yahudilerin bulunduğunu" belirten Sukkot'un "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullandığı dikkati çekti.

Dışişleri'nden katil İsrail hükümetine tepki
Dışişleri'nden katil İsrail hükümetine tepki

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'de işgal etmesi nedeniyle her yıl on binlerce fanatik İsrailli, ırkçı ve provokatif sloganlar atarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün sembolik mekanı Eski Şehir'in Filistinlilerin yoğun olarak kullandığı Şam Kapısı'ndan geçerek yürüyüş gerçekleştiriyor.

İsrail polisi, bu yürüyüş öncesinde Doğu Kudüs'te birçok noktada konuşlanarak ve demir bariyerler koyarak Filistinlilerin bu bölgelere geçişini engelliyor.

Fanatik İsrailliler geçen yıllarda düzenlenen söz konusu yürüyüşlerde Filistinlilere, basın mensuplarına, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesindeki mülklerine saldırılar düzenlemişti. Aşırı sağcı grupların bu yılki yürüyüşünden de benzer görüntüler geliyor.

Filistinlilere karşı nefret söylemleriyle tanınan Ben-Gvir

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda göreve gelen kabinesinde aşırı sağcı isimler üst düzey görevlere getirilmişti.

Geçmişte nefret söylemi nedeniyle 50'den fazla iddianame hazırlanan ve bir kez "ırkçılıktan" hüküm giyen sabıkalı Ben-Gvir, aşırı sağcı Yahudi Gücü partisiyle İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilmişti.

Ben-Gvir, Bakanlık görevine gelmesinin ardından uluslararası camiadan gelen tepkilere rağmen defalarca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

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