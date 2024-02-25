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Dünya
AA 25.02.2024 22:52

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini yaktı

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde bir kişi kendini ateşe verdi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini yaktı
[Fotograf: AP]

Konuya ilişkin Washington İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden bilgi edinildi.

Yetkili, Washington İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında bir ihbar yapıldığını bildirdi.

İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulundu.

Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmadı.

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