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Dünya
AA 26.08.2024 06:46

İsrail'in tahliye kararının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi boşalttırılıyor

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması yönünde karar çıkarmasının ardından Filistinliler Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, Deyr Belah kentinin doğusundaki bölgenin boşaltılmasını ve bölge sakinlerinden batıya gitmelerini istemesinin ardından Filistinliler yeniden yollara düştü.

Aksa Şehitleri Hastanesindeki hasta ve yaralılar da yürüyerek, tekerlekli sandalye ya da hasta yataklarında hastaneyi terk etmek zorunda kaldı.

"Buna yaşamak denmez. Biz aslında ölüyüz"

Ayağı kırık olan Ummu Muhammed, "Yahudiler hastaneyi boşaltın dedi. Hastayız bu halimizle nereye gidelim. Buna yaşamak denmez. Biz aslında ölüyüz" diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

"Bizi kurtarın, yorulduk artık"

9 aydır Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde kurdukları çadırda yaşadıklarını, pek çok defa göç ettiklerini ancak her defasında hastaneye geri döndüklerini belirten Meha es-Sersek, insanların tahliye kararıyla şok geçirdiğini ve nereye gideceğini bilmediğini ifade etti.

Şu an onları korunacak hiç bir yer kalmadığını kaydeden Sersek, hastane yakınlarındaki 128. bloğa saldırı düzenlendiğini ve artık güvende olmadıklarını dile getirdi. Sersek, "bizi kurtarın, yorulduk artık" diye ağlayarak serzenişte bulundu.

İsrail'in tahliye kararının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi boşalttırılıyor

Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü İyad el-Cebri ise düzenlediği basın toplantısında hastanenin de içinde bulunduğu 128. bloğun boşaltılması kararının ardından tedaviye muhtaç yaralı ve hastalar ile sağlık ekiplerinin can korkusuyla hastaneyi terk ettiğini dile getirdi.

Hastane yönetimi olarak hastalara gerekli tıbbi hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade eden Cebri, uluslararası kurumlara, bölgede kalan tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin korunması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail'in tahliye kararının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi boşalttırılıyor

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla, Aksa Şehitleri Hastanesi, içindeki hastalar ve sağlık çalışanlarının korunmasını talep etti.

Açıklamada, hastanede hala yaklaşık 100 hastanın olduğu, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

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