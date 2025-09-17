İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet ve iletişim kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altında tutarak saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ve Kuzey vilayetinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiği belirtildi.

İsrail ordusunun bölgeye iletişim ve internet hizmeti sağlayan bazı ana hatları hedef alması sonucu erişim kesintisinin yaşandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının oluşturduğu riskler altında hatları onarma çalışmalarını başlattıkları kaydedildi.

Görgü tanıkları, Gazze kentindeki birçok bölgede internet hizmetlerinin kesildiğini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne gece boyu düzenlenen 50 hava saldırısının büyük çoğunluğunun dün kara saldırıları başlattıkları, kuzeydeki Gazze kentine gerçekleştirildiği açıklamıştı.

İsrail, bir yandan Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalışıyor.