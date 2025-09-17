Açık 25.5ºC Ankara
AA 17.09.2025 12:09

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet ve iletişim kesildi

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde internet ve iletişim erişiminin kesildiği bildirildi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet ve iletişim kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altında tutarak saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ve Kuzey vilayetinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiği belirtildi.

İsrail ordusunun bölgeye iletişim ve internet hizmeti sağlayan bazı ana hatları hedef alması sonucu erişim kesintisinin yaşandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının oluşturduğu riskler altında hatları onarma çalışmalarını başlattıkları kaydedildi.

Görgü tanıkları, Gazze kentindeki birçok bölgede internet hizmetlerinin kesildiğini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne gece boyu düzenlenen 50 hava saldırısının büyük çoğunluğunun dün kara saldırıları başlattıkları, kuzeydeki Gazze kentine gerçekleştirildiği açıklamıştı.

İsrail, bir yandan Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalışıyor.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
