İsrail'in sahte Hamas belgeleriyle kamuoyunu şekillendirmeye çalıştığı ortaya çıktı

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, ordunun yürüttüğü soruşturma, kamuoyunu manipüle etmek için Hamas'a ait olduğu öne sürülen sahte belgelerin yabancı basına servis edildiğini ortaya çıkardı.

Haberde, İsrail ordusunun sahte belgelerin arkasında kimin olduğunu belirlemek için bir soruşturma başlattığı bildirildi.

İsrail gazetesinin haberinde, sahte ve tahrif edilmiş belgelerin "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" belirtildi.

Düzmece belgeler yabancı basında da yer aldı

İsrail’de yabancı basına servis edilen düzmece belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlandı.

Habere göre, belgeler, kamuoyunda Hamas ile hareketin Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın ateşkes anlaşmasına yanaşmadığı ve aksine suçu Binyamin Netanyahu’nun üzerine yıkmaya çalıştığı algısını oluşturmak amacıyla sızdırıldı.

İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Jewish Chronicle tarafından kullanılan belgeden haberdar olmadığı aktarılırken, İsrailli askeri yetkililerin Yedioth Ahronot’a "Ne belge ne de aniden kaçmaya karar verdiği yönündeki Sinvar’a atfedilen anlatı, İsrail'de hiç kimse tarafından bilinmiyor” dediği kaydedildi.

Bild gazetesinde yayımlanan haberde ise belgelerin Hamas’ın orta düzey bir yetkilisine ait öneriler olduğu iddia edildi.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

Öte yandan İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli öldü, 94 bin 825 kişi yaralandı.