İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve su kuyusunu yıktı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, aktivist Usame Mehamira, İsrail ordusunun Yatta'nın doğusundaki el-Kermel kasabasına bağlı el-Halidiyye bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bir ev, bir su kuyusu ve istinat duvarını tahrip ettiğini belirten Mehamira, yıkılan evin sahibinin gelecek hafta evlenmeyi planladığını aktardı.

Filistinli aktivist, İsrail askerlerinin, Usame Ganim Ahmed Ebu Aram'a ait su kuyusunu kullanılmaz hale getirdiğini belirtti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve eklentileri ile mülkleri "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkıyor.