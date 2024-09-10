Parçalı Bulutlu 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2024 11:01

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde nükleer enkazın kaldırılmasına başlandı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde 2011 depremi sonrası hasar gören reaktörlerden nükleer yakıt enkazını kaldırma işlemi başladı.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde nükleer enkazın kaldırılmasına başlandı
[Fotograf: AA]

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonunun haberine göre, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO), yaklaşık iki hafta sürecek işlem sonucunda birkaç gramlık nükleer yakıt enkazını kaldıracak.

TEPCO, nükleer yakıt enkazını kaldırma işlemine dar bir boruya benzeyen uzaktan kontrol edilecek cihazla başlandığını duyurdu.

Cihazın ucundan çıkan kablo yardımıyla birkaç gramlık nükleer yakıt enkazının kaldırılacağı kaydedilirken bu süreçte elde edilecek enkaza dair verilerin, tam ölçekli temizleme çalışmaları için en iyi yöntemin belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde yaklaşık 880 ton nükleer yakıt enkazı bulunduğu tahmin ediliyor.

Nükleer yakıt enkazının kaldırılması 3 kez ertelendi

Reaktörlerden nükleer yakıt enkazının kaldırılması işleminde 3 kez erteleme yaşandı. En son 22 Ağustos'ta, yakıt enkazının kaldırılması işleminde kullanılacak gerekli ekipmanın kurulumuyla ilgili bir sorun tespit edilmiş ve işlem durdurulmuştu.

İleri düzeyde radyoaktiviteye sahip enkazın kaldırılması, santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde nükleer erime meydana gelmişti.

ETİKETLER
Japonya Nükleer Santral
Sıradaki Haber
ABD başkanlık seçimleri yaklaşıyor: Harris ve Trump arasındaki yarış kızışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı
13:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:28
Süper Tayfun Yagi, ardında yıkım bıraktı
13:23
Katil İsrail ordusunun saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti
13:26
Büyükçekmece'de yıkımına başlanan riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı
13:25
Rusya: Ukrayna'da ağustostan bu yana 1000 kilometrekare toprak ele geçirdik
Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor
Gazze’de çocuk felci aşı kampanyası devam ediyor
FOTO FOKUS
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ