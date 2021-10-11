Govrin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Fas'taki resmi büyükelçisi olarak atandığım haberini dünyanın her yerinden takipçilerim ve arkadaşlarımla paylaşmaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"İki kardeş ülke" yararına ortak ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Govrin, "Bu vesileyle Fas'taki ve yurt dışındaki tüm ortaklarımıza barışı tesis etme çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Fas makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı

Tel Aviv yönetimi, ocak ayında İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi Govrin'in Fas'a geçici misyon şefi olarak atandığını duyurmuştu. Ağustos ayında da İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği açılmıştı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.