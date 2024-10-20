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Dünya
AA 20.10.2024 16:13

İsrail'in Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda ölü sayısının 87'ye yükseldiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 87 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesini hedef alan saldırısıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlenen saldırıda ölü sayısının enkaz altındakiler dahil 87'ye yükseldiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu belirtilmişti.

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