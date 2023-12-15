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Dünya
AA 15.12.2023 17:16

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında siviller yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bazı siviller yaralanırken, Hizbullah da İsrail'e ait 4 askeri noktayı hedef aldı.

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında siviller yaralandı
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Yarin beldesindeki bir eve hava saldırı gerçekleştirdi.

İHA saldırısında bazı sivillerin yaralandığı kaydedilen haberde, detay verilmedi.

NNA'nın başka bir haberinde ise İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın Mercayun ilçesinin ovasını, Hamamis Tepesi, el-Hiyam beldesinin çevresi ile Şhin belde merkezi, Merkaba ve Teyr Harfa beldelerinin çevrelerini bombaladığı aktarıldı.

Hizbullah'tan 4 noktaya saldırı

Öte yandan Hizbullah Hareketi de İsrail'in sınırdaki 3 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'e ait Bayda Blida, Ramim ve Mitan yerleşim birimindeki askeri noktaların, "uygun silahlarla" hedef alındığı belirtilen açıklamada, Cardah askeri noktasının ise "Burkan füzesi" ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 105 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

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