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Dünya
AA 15.12.2023 17:02

ABD'de küçük uçağın otobana düşmesi sonucu yangın çıkan kazada 2 kişi yaralandı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin batısında küçük uçağın düşmesi sonucu yangın çıktı, uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu.

ABD'de küçük uçağın otobana düşmesi sonucu yangın çıkan kazada 2 kişi yaralandı

ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) göre, 2 yolcunun bulunduğu "Diamond DA-40" model küçük uçak, Kuzey Carolina'daki Asheville kentinde bulunan havalimanı yakınlarında otobana düştü.

Eyalette yayın yapan WLOS kanalına göre ise Kuzey Carolina eyaletinden yetkililer, uçağın elektrik tellerine çarpması sonucu düştüğünü ve kanadının otobandaki tırın dorsesine çarptığını aktardı.

Kaza sonucu yangın çıktığını kaydeden yetkililer, uçaktaki 2 kişinin yaralı, araç sürücüsünün ise yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

FAA ve ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun kazayı soruşturacağı bilgisi paylaşıldı.

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