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Dünya
AA 08.04.2024 09:16

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın Sur kentine bağlı Sultaniye köyündeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda söz konusu ev tamamen yıkıldı, enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve yaralananlar oldu.

Ölen kişilerin kimliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bulunan Kfarkilla beldesinde de bir evi füzelerle vurdu.

Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 270 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil ve 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.

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