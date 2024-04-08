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Dünya
AA 08.04.2024 07:46

İsrail Gazze'de 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve topçu bombardımanında en az 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze'de 7 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve Eş-Şucaiyye Mülteci Kampı'na şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerinde yönelik şiddetli saldırılarda da evleri, tesisleri, tarım arazilerini ve Kuveyt Hastanesi çevresini hedef aldı. İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine de 2 hava saldırısı düzenledi.

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