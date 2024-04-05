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Dünya
AA 05.04.2024 16:57

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan birden fazla beldeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

- Hizbullah da İsrail'in sınır bölgesinde bir askeri araca güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirdi

BEYRUT (AA) - İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan birden fazla beldeye hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın Ayta eş-Şaab beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haberde, ölen kişilerin kimlik bilgilerine ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

- Hizbullah'tan İsrail'in sınır bölgelerine saldırı

Öte yandan Hizbullah Hareketi de İsrail'in sınır bölgesinde yer alan bazı askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Zirit askeri mevziisine yer alan istihbarat toplama teçhizatlarının uygun silahlarla, Metula yerleşim birimi girişinde konuşlu askeri aracın da güdümlü füzeyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 264 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil ve 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.

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