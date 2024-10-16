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Dünya
AA 16.10.2024 19:38

İsrail'in Lübnan'da iki belediye binasını bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde iki belediye binasına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı 52'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'da iki belediye binasını bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 16'ya çıktı
[Fotograf: AFP]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarını hedef alan saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya, yaralananların sayısının ise 52'ye çıktığına dikkati çekildi.

Hizbullah'a yakın "El-Ahbar" gazetesinin haberinde, İsrail savaş uçaklarının kentte hala faaliyet gösteren Nebatiye Belediyesini hedef alması sonucu belediye başkanının öldüğü duyurulmuştu.

Sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentinde yoğun sivil yerleşimin bulunduğu bölgelere düzenlediği şiddetli bombardıman nedeniyle çok sayıda güçlü patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılmıştı.

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