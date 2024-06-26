Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2024 20:09

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 435 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 435 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 435 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AFP]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a sürdürdüğü saldırıların toplam bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 435 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının da 92 bin 228 kişiye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Daha önce bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

İsrail fosfor bombasıyla saldırdı

Lübnan resmi ajansının haberine göre, İsrail güçleri, el-Hıyam beldesindeki Matal el-Cebel bölgesini fosfor bombalarıyla hedef aldı. İsrail topçu birlikleri ve savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı vurdu.

İsrail ordusunun, Hasbiya'ya bağlı Şeba Beldesi Vadisi'ne yönelik bombardımanında 3 ev yıkıldı. İsrail topçu birlikleri, Kefr Kila bölgesini de hedef aldı.

Saldırıda yerleşim yerleri hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, hafta başında da, El- Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesini, yasaklı beyaz fosfor bombasıyla hedef almıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail'in bir ay alıkoyduğu Bedir Dahlan'ı ailesi tanımakta zorlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
ABD Biden ile Trump'ın katılacağı seçim tartışmasını bekliyor
21:37
Düzce'de bazı plajlar haricinde denize girmek yasaklandı
21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
21:04
Kripto yatırımına düzenleme içeren teklif yasalaştı
20:59
2 ülke Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini istedi
20:54
Konya'da bir tırda yaklaşık 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Ayvacık'ın Behram köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gökyüzünü süsledi
SOLOTÜRK, Finlandiya'da gökyüzünü süsledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ