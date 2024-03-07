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Dünya
AA 07.03.2024 14:59

İsrail'in Lübnan'a karşı savaş için "15 Mart" sonrası tarihi verdiği iddiası

İsrail'in Batı ülkelerini, Lübnan ile sınır üzerindeki çatışmaların diplomatik yollarla çözümü için 15 Mart'a kadar bir sonuca varılmaması halinde topyekûn bir savaş hazırlığına başlayacağı yönünde uyardığı ileri sürüldü.

İsrail'in Lübnan'a karşı savaş için "15 Mart" sonrası tarihi verdiği iddiası
[Fotograf: AA]

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesi, İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumdaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in 5 Mart'ta Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeye ilişkin bir haber yayımladı.

Batılı diplomatlara dayandırılan haberde, "İsrail'in Batılı ülkelere Lübnan ile sınır üzerindeki gerginliğin siyasi yollarla çözülmesi hususunda 15 Mart'a kadar süre verdiği, bu tarihten sonra sınır üzerindeki askeri operasyonların yerine topyekûn bir savaş için hazırlığa gireceği" iddia edildi.

Kaynaklar, ABD'nin ısrarına rağmen Beyrut ve Tel Aviv arasında ateşkesin sağlamlaştırılmasının önünü açacak "siyasi çözümün" dahi yeterli kalmadığı, büyük çatışmayı önleyecek sürdürülebilir bir çözüm formülü üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında sınır üzerinde 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların durdurulması için 4 Mart'ta Beyrut'ta ve hemen ertesi gün de Tel Aviv'de hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ramazan'dan önce Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Lübnan cephesiyle ilgili görüşmelerin de Ramazan ayında yapılması ihtimalinin olduğunu söylemişti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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