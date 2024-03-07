Çekya, "Rusya nedeniyle" Slovakya ile yapacağı hükümetler arası istişareleri iptal etti

Fiala, basına yaptığı açıklamada, Çek hükümetinin gelecek hafta veya aylarda Slovakya ile hükümetler arası istişarelerde bulunmayı uygun görmediğini söyledi.

Çekya ile Slovakya arasındaki yakın bağların bilincinde olduğunu kaydeden Fiala, bazı önemli dış politika konularında ciddi görüş farklılıklarının bulunduğu gerçeğini gizlemenin mümkün olmadığını vurguladı.

Fiala, Slovakya hükümetinin dış politikaya ilişkin bazı faaliyetlerini "sorunlu" bulduklarını belirterek, Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmeyi "uygun" görmediklerini, bu nedenle Bratislava'ya söz konusu istişarelerin yapılmayacağını ilettiklerini ifade etti.

Çekya'nın bu çıkışı sonrasında Slovakya Başbakanı Robert Fico da ülke basınına, "Prag yönetiminin Ukrayna'da savaşı desteklediğini, kendilerinin ise barışı savunduklarını" açıkladı.

Türkiye'de 1- 3 Mart'ta gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Slovak mevkidaşı Blanar ile bir araya gelmişti.